Москва, 22 апреля. Эпидемия коронавируса в мире находится только на первом этапе, поэтому в настоящее время рано говорить о достижении пика. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В целом мир все еще находится на ранних стадиях пандемии. Пока нельзя делать прогнозы относительно того, когда вспышка в каждой конкретной стране достигнет максимума и где и когда можно ожидать последующих волн», — пояснила представитель ВОЗ.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От корорнавируса погибло более 177 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 513 человек умерли. Более 4,4 тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.