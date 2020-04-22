Сирийцы подключились к борьбе с COVID-19 в Петербурге

Захлестнувшая мир пандемия COVID-19 стирает границы между народами, каким бы оксюмороном во время закрытия государственных границ это ни казалось: в Санкт-Петербурге сирийцы подключились к общей борьбе с эпидемией и помогают нуждающимся продуктовыми наборами и средствами индивидуальной защиты. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя сирийской общины Ваддах Ал-Джунди.

Если сейчас зайти в Российско-сирийский центр культурно-делового сотрудничества или посетить почетное консульство САР — перед глазами предстанут похожие картины. Кругом — пакеты с продуктами, одноразовыми перчатками и масками.

«Сирийцы, которые почувствовали поддержку в годы войны, не смогли остаться в стороне. Пытаемся поддержать не только своих <…> Еще так совпало, что недавно была Пасха, а сейчас люди ждут наступления месяца Рамадан, и многие хотят совершить добрые дела», — сказал Ал-Джунди.

Все началось, когда в Северо-западном государственном медицинском университете имени Мечникова выявили первый случай COVID-19: заболел студент из Италии. Общежитие вуза закрыли на карантин.

В сирийском землячестве решили: надо помочь.

«В Мечникова учатся как российские, так и иностранные студенты. Ребята, которые занимались общепитом, и волонтеры привозили туда еду. Это был первый сигнал», — сказал Ал-Джунди.

Естественно, вопросом первостепенной важности в условиях самоизоляции стало обеспечение нуждающихся продуктовыми наборами. Нужно было организовать и выдачу корзин с питанием, и их доставку по адресам.

«Есть люди старшего возраста, семьи с детьми, инвалиды, которые не могут выходить из дома. Поэтому мы занимаемся доставкой: ежедневно по нескольким адресам возим продуктовые корзины. В состав набора входят и элементы национальной кухни: бобы, хумус. Кладем и овощи. Важная составляющая — маски и перчатки. Мы понимаем, что на них был ажиотаж, и многие люди, которые сейчас сидят дома, не знали, где их купить», — сказал Ваддах Ал-Джунди.

К оказанию помощи подключилось и почетное сирийское консульство в Петербурге.

«Почетный консул Сирии объявил, что любой человек, который нуждается в помощи — не только сириец, — может получить продуктовый набор в консульстве. В нашем центре помощь получить тоже может каждый, кто обратится. <…> Вчера вечером мы ездили в консульство — там готовы 50 наборов. Проблема в том, что овощи и фрукты, например, могут испортиться за несколько дней. Поэтому их мы стараемся доставить в тот же день», — объяснил Ал-Джунди.

В тяжелую ситуацию из-за пандемии коронавируса попали иностранные студенты и мигранты, которые лишились работы. По мнению Ал-Джунди, именно они — наиболее уязвимая категория.

«Десятки тысяч — не только студентов, но и просто — мигрантов сейчас нуждаются в помощи. <…> Есть категория людей, у которых после карантина не будет возможности уехать домой. Многие страны объявили о возвращении своих граждан, но не во всех случаях билеты людям достаются бесплатно. На днях мы стали общаться национальными объединениями Москвы и Петербурга, чтобы помочь сирийцам с билетами», — рассказал Ваддах Ал-Джунди.

Еще одна проблема — из-за закрытия многих компаний люди стали терять работу. Иностранцам нечем платить за аренду и они могут лишиться жилья.

«Многие отели пустуют, но людей туда размещать нельзя. Продуктовыми наборами мы можем помочь, а куда людей отправить? <…> Все эти проблемы надо решать сообща. Нельзя все складывать на администрацию города. Поэтому мы взяли на себя ту часть вопроса, которую можем частично решить», — резюмировал Ал-Джунди.

Совместная борьба России и Сирии с пандемией

Министерство здравоохранения Сирии получило от российской компании гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. В медицинские учреждения САР поступят около тысячи защитных костюмов, 10 тысяч тестов на выявление коронавируса, а также 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР отмечалось, что Сирия испытывает нехватку аппаратов ИВЛ. Замминистра здравоохранения Сирии Ахмад Хлефауи поблагодарил российских партнеров за помощь. Посол России в Сирийской Арабской Республике Александр Ефимов, в свою очередь, отмечал, что Москва намерена помочь Дамаску преодолеть пандемию и сгладить негативные последствия от санкций Запада, которые мешают борьбе с коронавирусом.

Напомним, ситуация с поставками гуманитарной помощи также обсуждалась в ходе телефонных переговоров между президентом Сирии Башаром Асадом и президентом РФ Владимиром Путиным. Это вопрос затрагивался и в ходе встречи сирийского президента с министром обороны Сергеем Шойгу в Дамаске.