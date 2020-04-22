Песков отреагировал на ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионах страны.

Представитель Кремля призвал не использовать эти сообщения для «истерик и накручивания ситуации». Он пояснил, что все требования врачей и медицинских работников должны исполняться региональными минздравами с помощью федерального центра.

Песков в ответ на соответствующий вопрос подтвердил, что в некоторых регионах может иметь место нехватка индивидуальных средств защиты, однако сейчас ведется «работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты».

«Конечно же, врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах. В каждом регионе есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Это в обязательном порядке», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства заметил, что сообщения о нехватке средств защиты должны быть направлены в министерство здравоохранения конкретного региона, а СМИ в таком случае не должны быть адресатом этой информации. Дмитрий Песков добавил, что федеральный центр в решении этих вопросов помогает регионам достаточно эффективно.