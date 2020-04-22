Анита Цой устроила с мужем домашний концерт для поклонников

Москва, 22 апреля. Известная российская певица и телеведущая Анита Цой устроила целый концерт, сидя дома на карантине. Она вместе со своим мужем Сергеем исполнила дуэтом песню Юрия Визбора «Ночная дорога». Супруг артистки продемонстрировал не только хороший голос, но и неплохие навыки владения гитарой.
«Любимые мои, я привыкла во всем искать хорошее. Счастье есть и в самоизоляции! Вы не находите? Когда бы мы еще с мужем спели дуэтом для вас? Дарим вам песню Визбора «Ночная дорога», — пишет Анита в Instagram, выкладывая видеозапись.
Большинство пользователей высоко оценили музыкальный талант пары. Они похвалили чету за прекрасное владение голосом и хорошее настроение.
«Анита, вы классная, я знаю, а муж — какой молодец, а как поет! Такие семьи в пример», «Блин, ребята, какие вы настоящие. Ничего нет лучше песен под гитару. Браво», «Давайте побалуйте нас такими вечерами, такими добрыми песнями», — пишут подписчики.
Любимые мои, я привыкла во всем искать хорошее. Счастье есть и в самоизоляции! Вы не находите????? Ну, когда бы мы ещё с мужем спели дуетом для вас?!???? Дарим вам песню Визбора "Ночная дорога". Всем счастья!❤ И не забудьте оставить коммент или лайк! Нам будет приятно!???? ❤❤❤❤❤ ПОЕМ ВМЕСТЕ! Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, Чем ночная песня шин, Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог Штопаем ранения души. ????️????️????️ Не верь разлукам, старина! Их круг - Лишь сон, ей-богу. Придут другие времена, мой друг. Ты верь в дорогу. Нет дороге окончанья, есть зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. ????️????️????️ Будто чья-то сигарета, стоп-сигнал в ночах - Кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай... Можно только фарами мигнуть. ????️????️????️ Не верь разлукам, старина! Их круг - Лишь сон, ей-богу. Придут другие времена, мой друг! Ты верь в дорогу. Нет дороге окончанья, есть зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. ????️????️????️ В два конца идет дорога, но себе не лги. Нам в обратный путь нельзя. Слава богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит, есть, наверно, и друзья. ????️????️????️ Не верь разлукам, старина! Их круг - Лишь сон, ей-богу. Придут другие времена, мой друг! Ты верь в дорогу. Нет дороге окончанья, есть зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. #счастьеесть #самоизоляция #COVID19 #сидимдома
Примечательно, что в комментарии к посту Аниты «заглянуло» несколько звезд, знакомых с певицей, которых дуэт супругов Цой не оставил равнодушными.
«Не то слово, как нам приятно! Очень у вас уютно и талантливо», — отметила известная фигуристка Татьяна Навка.
«Это великолепно! Так душевно! Спасибо за эмоции. Готовый концертный номер», — согласилась с ней диктор и телеведущая Лариса Вербицкая.
«Классные какие», — добавила певица Кристина Орбакайте.
Напомним, что песня «Ночная дорога» была написана в 1973 году и стала классикой бардовской музыки. Автором текста выступил Юрий Визбор, музыку написали Виктор Берковский и Сергей Никитин.