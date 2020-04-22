Анита Цой устроила с мужем домашний концерт для поклонников

Москва, 22 апреля. Известная российская певица и телеведущая Анита Цой устроила целый концерт, сидя дома на карантине. Она вместе со своим мужем Сергеем исполнила дуэтом песню Юрия Визбора «Ночная дорога». Супруг артистки продемонстрировал не только хороший голос, но и неплохие навыки владения гитарой.

«Любимые мои, я привыкла во всем искать хорошее. Счастье есть и в самоизоляции! Вы не находите? Когда бы мы еще с мужем спели дуэтом для вас? Дарим вам песню Визбора «Ночная дорога», — пишет Анита в Instagram, выкладывая видеозапись.

Большинство пользователей высоко оценили музыкальный талант пары. Они похвалили чету за прекрасное владение голосом и хорошее настроение.

«Анита, вы классная, я знаю, а муж — какой молодец, а как поет! Такие семьи в пример», «Блин, ребята, какие вы настоящие. Ничего нет лучше песен под гитару. Браво», «Давайте побалуйте нас такими вечерами, такими добрыми песнями», — пишут подписчики.

Примечательно, что в комментарии к посту Аниты «заглянуло» несколько звезд, знакомых с певицей, которых дуэт супругов Цой не оставил равнодушными.

«Не то слово, как нам приятно! Очень у вас уютно и талантливо», — отметила известная фигуристка Татьяна Навка.

«Это великолепно! Так душевно! Спасибо за эмоции. Готовый концертный номер», — согласилась с ней диктор и телеведущая Лариса Вербицкая.

«Классные какие», — добавила певица Кристина Орбакайте.

Напомним, что песня «Ночная дорога» была написана в 1973 году и стала классикой бардовской музыки. Автором текста выступил Юрий Визбор, музыку написали Виктор Берковский и Сергей Никитин.

