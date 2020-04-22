На Украине заявили о борьбе США и ЕС за влияние на Киев

Между США и ЕС идет противостояние за влияние на Украину; Брюссель пытается использовать в своих целях тяжелое состояние в американской экономике из-за пандемии коронавируса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Обещания Порошенко

Европейский союз может выделить Украине свыше 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Совсем скоро Европейская комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро», — сообщил Порошенко.

Кроме того, он добавил, что Киев должен снять все преграды для получения «помощи» от Международного валютного фонда (МВФ) и европейских партнеров. Для этого партия «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший украинский президент, инициирует внеочередное заседание Верховной рады Украины. В ходе заседания может быть принят закон о национализации банков.

Популизм Порошенко

Как отметил Евгений Голышкин, Петр Порошенко как бы намекает, что возможное выделение кредита в 1 миллиард евро для борьбы с коронавирусом на Украине со стороны ЕС будет осуществлено не без его участия. Такое кредитование, уверен украинский политолог, не является актом гуманизма и носит не гуманитарный, а вполне практичный характер.

«Уже который год между США и ЕС идет противостояние за влияние на Украину. Пока США находится в тяжелейшем кризисе, Европа пытается войти на Украину с новым посылом. Ведь ей по-прежнему нужны малобюджетные гастарбайтеры, и у нее серьезные интересы по отношению к рынку сельскохозяйственных земель Украины. Пока в мире осложненная ситуация с пандемией, финансовые игроки занимаются решением своих вопросов в кулуарах и пытаются скупать интересующие их субъекты и объекты по заниженной цене», — добавил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, такое кредитование может быть своеобразной скрытой взяткой для команды президента Украины Владимира Зеленского. Это делается для того, чтобы он расчистил дорогу определенным кругам из Евросоюза для их более комфортного участия в приватизации украинских предприятий и, собственно, скупки земли.

«Порошенко же намекает, что он по-прежнему весомый игрок на международной арене, и просто пытается приклеится к этим пагубным для Украины процессам на волне привычного для него популизма», — заключил Евгений Голышкин.

МВФ требует от Украины принять законы об открытии рынка земли и о национализированных банках. Эксперты считают, что первый закон даст возможность собственникам продавать землю и оставлять ее банкам в залог, а второй закон — легко банкротить банки и забирать землю, которая находится у них в залоге, обходя тем самым ограничения украинского рынка земли.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.