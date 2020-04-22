Глава Минздрава заявил о снижении общего показателя смертности в России

Москва, 22 апреля. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в нынешнем году общий коэффициент смертности в РФ ниже на 4,5% по сравнению с 2019 годом.

«Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%», — сообщил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что смертность из-за коронавируса в России составляет менее 1% от общего числа зараженных, что является самым низким показателем в мире.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.