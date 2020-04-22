Пять российских препаратов от коронавируса проходят испытания, еще четыре — на регистрации

Москва, 22 апреля. Клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавируса идут в России, еще четыре находятся на регистрации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ранее ведомство одобрило китайский препарат для лечения COVID-19. Это гидроксихлорохин. Изначально он использовался для лечения малярии, однако затем хорошо зарекомендовал себя и как средство от коронавируса.

Мурашко добавил, что на сегодняшний день в РФ общий показатель смертности от коронавируса составляет менее одного процента и это один из самых низких показателей в мире.