Пять российских препаратов от коронавируса проходят испытания, еще четыре — на регистрации

Москва, 22 апреля. Клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавируса идут в России, еще четыре находятся на регистрации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Ранее ведомство одобрило китайский препарат для лечения COVID-19. Это гидроксихлорохин. Изначально он использовался для лечения малярии, однако затем хорошо зарекомендовал себя и как средство от коронавируса.
Мурашко добавил, что на сегодняшний день в РФ общий показатель смертности от коронавируса составляет менее одного процента и это один из самых низких показателей в мире.
«Мы отслеживаем ситуацию в целом по стране, какая происходит с показателями смертности, потому что перепрофилирование коек не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи», — заверил он в эфире «России 24».