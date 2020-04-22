Минздрав назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ

Москва, 22 апреля. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России управляемая.

«Эта ситуация сегодняшнего дня, можно ее назвать управляемой», — сообщил министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Минздрава РФ отметил, что ограничительные меры помогли избежать завоза в страну и распространения коронавирусной инфекции, что позволило профилактировать пиковую нагрузку на медучреждения и выиграть время для подготовки сил и средств.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 178 тысяч человек.

По данным на 22 апреля, в России зафиксировано более 57 тысяч случаев заражения, 513 человек скончались. Более 4,4 тысячи человек полностью выздоровели. За последние сутки в РФ выявлено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нынешнюю ситуацию с оснащенностью и готовностью медучреждений в регионах к борьбе с коронавирусом вряд ли можно назвать удовлетворительной.