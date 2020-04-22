Бородай объяснил, как сказалась на судьбах добровольцев Донбасса отставка Суркова

Глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай объяснил, почему Казахстану был передан доброволец Донецкой Народной Республики Евгений Щербак. В беседе с Федеральным агентством новостей глава СДД, ранее занимавший должность главы ДНР, заявил, что, если бы бывший помощник президента РФ Владислав Сурков остался на своей должности, этого бы не произошло.

Бородай отметил, что защитой ополченцев и добровольцев, оказавшихся под угрозой депортации и экстрадиции, эффективно занимается только его структура, а разного рода обращения, даже исходящие от депутатов Госдумы, на ситуацию никак не влияют.

«Мы как защищали ополченцев и добровольцев от выдачи, так и продолжаем их защищать, — отметил собеседник ФАН. — При этом, честно говоря, если говорить о ситуации с Евгением Щербаком, то Сергей Шаргунов опубликовал очень трогательное обращение. Мне несколько надоело молчать на эту тему! Я скажу честно! Все обращения Сергея Шаргунова, которого я знаю и отношусь к нему очень хорошо, с уважением, или любых других депутатов, либо представителей общественности, как сейчас не имеют, так и не будут иметь абсолютно никакого значения для решения вопросов, связанных с депортацией добровольцев».

Александр Бородай уверен, что отечественная бюрократическая машина на это никак не реагирует, сколько ни пиши запросов и обращений.

«Добровольцев всегда вытаскивал и берег от депортации, а иногда спасал уже в самый последний момент, буквально перед передачей той же Украине, Союз добровольцев Донбасса», — напомнил Бородай, добавив, что долго молчал на тему ситуации с Щербаком, потому что было непонятно, действительно ли его депортировали в Казахстан.

К сожалению, констатировал он, эту информацию ему подтвердили те люди, которые до этого, в конце марта, уберегли Щербака от депортации.

Глава СДД заявил, что ситуацию на данный момент невозможно решать в законодательном русле, и Союзу приходится задействовать для этого свои лоббистские ресурсы в ручном режиме.

«Иногда этот ручной режим не срабатывает, — объяснил собеседник ФАН. — Более того, ситуация с Щербаком представляется мне очень странной. Похоже, кому-то он был в Казахстане очень нужен, и каким-то образом эта выдача произошла. Дело в том, что 11 апреля произошла его депортация, хотя в это время она юридически произойти уже не могла по нескольким причинам».

Первая причина, по словам Бородая, заключается в том, что из-за эпидемии коронавируса была фактически закрыта граница с Казахстаном. В это время уже были введены приграничные карантинные мероприятия. А вторая причина — определение прокуратуры, которое запрещало выдачу Щербака.

«Именно поэтому мы несколько подрасслабились и недостаточно контролировали ситуацию, — признался Бородай. — Сейчас мы будем разбираться, каким образом и кто в этом на самом деле из государственных чиновников виноват. Это нарушение закона!»

Александр Бородай считает, что если бы бывший помощник президента России Владислав Сурков не ушел со своего поста, то депортации Евгения Щербака удалось бы избежать.

«Некоторые наши возможности организационного порядка несколько ослабли. Меня много и часто в последнее время в интервью спрашивают — как изменилась деятельность СДД в связи с уходом с поста помощника президента РФ Владислава Суркова. Я пока не давал ответов. Но сейчас я дам один из конкретных ответов на этот вопрос. Если бы Владислав Сурков находился на рабочем месте на Старой площади, то Евгений Щербак точно бы остался в России. А так наши связи по ряду причин, в том числе организационных, не сработали. Я должен с сожалением это констатировать».

Бородай выразил уверенность, что в ситуации с сербским добровольцем Гораном Чиричем, а также с добровольцем из Молдавии Виктором Бутнарчуком, которому также угрожает выдача, СДД не допустит этих ошибок.

Напомним, что 11 апреля 2020 года на территорию Казахстана был передан доброволец Евгений Щербак, ранее принимавший участие в боевых действиях в Донбассе, в частности, под командованием Арсения Павлова, позывной «Моторола». Доброволец был задержан в Челябинской области в начале 2020 года. В ходе проверки документов оказалось, что он находится в розыске. На родине Щербаку грозило до девяти лет лишения свободы за участие в боевых действиях.

Ранее в защиту Щербака писал обращения в различные инстанции депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов, а также другие политические и общественные деятели. В российских СМИ вышло множество статей, подробно описывавших ситуацию. ФАН также рассказывал об этом своим читателям.