Петербургские врачи описали симптомы легкого и тяжелого коронавируса

Санкт-Петербург, 22 апреля. Специалисты из Петербурга описали симптомы легкого и среднетяжелого коронавируса. Медики пояснили, что заболевание коронавирусной инфекцией не всегда начинается с высокой температуры. Об этом говорится в исследовании группы экспертов под руководством директора центра Алмазова Евгения Шляхто.

Медики обратили внимание на то, что о появлении коронавирусной инфекции в организме могут свидетельствовать боли в мышцах, тошнота, диарея, головная боль, спутанность сознания и даже кровохаркание.

Отмечается, что при легком течении коронавирусного заболевания температура тела пациента не превышает 38,5 градуса, присутствуют кашель, слабость и боль в горле. При среднетяжелом течении у человека температура превышает 38,5 градуса, наблюдаются изменения в частоте дыхательных движений — более 22 в минуту. При физических нагрузках появляется сильная отдышка.

В лабораторных условиях врачи могут установить, что насыщенность крови пациента кислородом составляет менее 95%. Также в сыворотке крови превышен показатель С-реактивного белка. Кроме того, у инфицированного может быть пневмония, наличие которой устанавливается с помощью компьютерной томографии.

Для тяжелой формы заболевания характерна частота дыхательных движений чаще, чем 30 в минуту, а насыщение крови кислородом падает или остается на уровне 93%.

Напомним, что по России за минувшие сутки были зафиксированы 5236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Общее количество инфицированных россиян составляет 57999 в 85 регионах. С начала пандемии успешно побороли болезнь и были выписаны из больниц 4420 человек, 513 граждан скончались.