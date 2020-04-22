Мурашко заявил о низкой смертности пациентов с коронавирусом в России

Москва, 22 апреля. Показатель смертности пациентов с коронавирусом в России является одним из самых низких в мире и составляет менее 1%. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее одного процента. Это один из самых низких показателей в мире», — отметил министр.

Мурашко рассказал, что, по сравнению с прошлым годом, общая смертность в нашей стране снизилась на 4,5%, несмотря на распространение коронавируса.

Напомним, первые заразившиеся новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Сейчас в мире насчитывается более 2,5 миллиона заразившихся.

По последним данным, в России зарегистрировано 57 999 случаев, 5236 из них выявили за минувшие сутки. За весь период наблюдения 4420 человек выздоровели. Ранее в пресс-службе Минздрава РФ отметили, что говорить о выходе нашей страны на так называемое плато в ситуации с коронавирусом еще рано, пишет «ФедералПресс».

Больше всего заразившихся в нашей стране насчитывается в Москве. Ранее в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что две трети людей с инфекцией, умерших в Москве, не обратились за медицинской помощью на ранней стадии, передает «Царьград».