Пульмонолог рассказал о новом методе лечения COVID-19 при помощи ингаляций

Москва, 22 апреля. Искусственная вентиляция легких при лечении COVID-19 эффективно дополняется ингаляциями гелия и оксида азота. Такое мнение озвучил профессор РНИМУ им. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Как и искусственная вентиляция легких, ингаляция газовыми смесями весьма эффективна при тяжелой дыхательной недостаточности. Однако у нового метода лечения от коронавируса есть свои недостатки. Данный способ технически сложен и требует массу ресурсов. Кроме того, при его применении есть ряд противопоказаний.

«Этот метод лечения известен давно, его активно применяют последние 20 лет. Однако получение таких газовых смесей — дело непростое. Их заказывают заранее, изготавливают на специальных предприятиях», — объяснил Карабиненко.

По его словам, эпидемия коронавируса накладывает значительные нагрузки на систему здравоохранения, поэтому обеспечение оборудованием для ингаляций будет «материально накладным», передает RT.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил использовать алкогольный конфискат для производства антисептиков. Инициатива сенатора уже рассматривается в Минфине. До этого парламентарий заявлял о необходимости быстрого развертывания производства санитарных средств в России, сообщает Sputnik.