Американские ученые раскрыли главную загадку хронических болей в спине

Вашингтон, 22 апреля. Американские ученые раскрыли главную загадку хронических болей в спине. По их словам, они связаны с развитием хронических болей в спине и изменениями в прилежащем ядре головного мозга. Исследователи напомнили, что хронические боли в спине являются проблемой многих людей. По данным издания Proceedings of the National Academy of Sciences, они могут принимать разные формы и имеют разные причины. Однако, по мнению экспертов, у всех случаев хронической боли в нижней части спины есть общая особенность, связанная с изменениями в мозге. Они исследовали состояние 28 человек с хроническим болевым синдромом в спине. Также к эксперименту были привлечены 40 добровольцев с подострой болью в спине, а также 30 добровольцев без боли в спине. «Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и подострой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга», — говорится в сообщении. По данным издания Planet Today, выявленные особенности можно применять для диагностирования болевых синдромов в спине. Как писал ранее RT, специалисты Университета Гонконга определили температуру, при которой коронавирусная инфекция COVID-19 становится особенно активной. Наибольшая активность вируса зафиксирована при температуре около плюс четырех градусов. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 идет на спад лишь через две недели.

Автор: Ирина Иванова