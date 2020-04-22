В Минздраве призвали продлить ограничения из-за коронавируса на майские праздники в РФ

Москва, 22 апреля. Ограничительные меры в России для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции нужно продлить на майские праздники, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Он рассказал, что в странах, где зафиксировано снижение уровня заболеваемости, не отменяют режимы самоизоляции и меры по социальному дистанцированию.

«Это важные очень мероприятия. <…> Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены», — пояснил Николай Брико на пресс-конференции в среду.

По его словам, ежедневный прирост случаев в России составляет около 9-10%. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, взрывного роста количества новых случаев инфицирования не зафиксировано, сказал внештатный эпидемиолог Минздрава РФ.

Ранее в министерстве пояснили, что говорить о выходе на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией преждевременно. Сейчас количество инфицированных увеличивается невысокими темпами. Кроме того, не был достигнут пик по числу заболевших в России.

В пресс-службе министерства добавили, что ведущие эпидемиологи и инфекционисты страны оперативно анализируют поступающие данные о ситуации с заболеваемостью. В России были вовремя приняты меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволило не допустить взрывного распространения инфекции в стране, резюмировали в Минздраве.