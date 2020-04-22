Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Киев, 22 апреля. Бывшего губернатора Одесской области и экс-главу Грузии Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. Работу для одиозного политика нашли в партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

По данным источников издания «Украинская правда», сейчас внутри партии проводится сигнальное голосование по депутатским группам, но официального представления о новом назначении Саакашвили в Раду никто не вносил.

Отметим, что представители Саакашвили подтвердили, что он действительно получил предложение стать вице-премьером, но каких-либо других комментариев не предоставили. Назначение может состояться уже 24 апреля.

Ранее в украинских СМИ появлялась информацию о том, что Саакашвили хотел баллотироваться на пост мэра Одессы от «Слуги народа» и обсуждал этот вопрос с офисом Зеленского.

Напомним, украинский паспорт Саакашвили вручил предшественник Зеленского Петр Порошенко в мае 2015 года. Тогда же беглый экс-президент Грузии получил пост губернатором Одесской области. На этом посту Саакашвили пробыл полтора года, а затем стал противником Порошенко. В 2017 году его лишили гражданства Украины, а зимой 2018 года выдворили из страны, запретив въезжать до 2021 года. Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. 29 мая прошлого года он вернулся на Украину.