В Архангельске депутаты одобрили снижение налоговых ставок для малого и среднего бизнеса

Архангельск, 22 апреля. Депутаты Архангельского областного собрания поддержали законопроект о снижении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, несмотря на то, что, по подсчетам правительства области, это приведет к крупным потерям для бюджета. В 2020 году область не получит налогов на сумму 900 миллионов рублей, а в следующем году — 985. Парламентарии не исключают, что ставку придется снижать и дальше.

Заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил, что это будет зависеть от масштабов пандемии коронавирусной инфекции.