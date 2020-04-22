Кравчук предупредил Зеленского о голодных бунтах, если он не «включит экономику»

Киев, 22 апреля. Бывший президент Украины Леонид Кравчук предупредил действующего главу государства Владимира Зеленского об опасности голодных бунтов, которые могут начаться в стране, если власти не снимут карантин.

«Это очень деликатный вопрос, тут нужна решительность, смелость. У нас 50% людей живут от зарплаты до зарплаты. Если деньги закончатся, как людям жить? Это же можно дойти и до голодных бунтов. Это беда для Украины хуже, чем коронавирус», — отметил политик, выступая на телеканале «Украина 24».

По его словам, чтобы держать ситуацию под контролем, необходимо, чтобы руководство страны постоянно поддерживало связь с региональными властями и менеджерами предприятий. Главная цель этой кооперации — «включить экономику», чтобы люди вновь начали получать зарплаты.

Кравчук добавил, что сейчас Зеленский оказался перед сложным выбором. Он боится снимать карантин, поскольку люди могут обвинить его в бездействии перед лицом эпидемии. Но при этом сохранение ограничительных мер сильно бьет по экономике, которая и так переживает не лучшие дни.

Отметим, что от эпидемии коронавируса пострадала вся мировая экономика, однако в случае с Украиной все осложняется несколькими факторами. Во-первых, прекратился поток доходов от украинских гастарбайтеров, которые из-за закрытых в Европе границ остались без работы. Во-вторых, под вопросом оказались новые кредиты от МВФ. В текущих условиях Европа сама испытывает экономические проблемы и не может, как и раньше, разбрасываться деньгами. В-третьих, огромную часть бюджета по-прежнему «съедает» непрекращающаяся вот уже седьмой год гражданская война в Донбассе.