Сирия, 22 апреля. Еще один американский военный конвой прибыл из Иракского Курдистана в Хасаку. САА обнаружила цех по производству взрывчатки в Восточной Гуте Дамаска. Бывший боевик был убит на востоке провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили нападение неизвестных боевиков на востоке Даръа; обнаружили цех по производству взрывчатки в Восточной Гуте Дамаска; обезвредили СВУ вблизи города Абу-Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве женщины на северо-западе Ракки.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой из Иракского Курдистана в Хасаку.

Провинция Дамаск

Поступила информация о том, что в Дамаске была найдена фабрика по изготовлению взрывчатых веществ. Цех находился в подвале одного из жилых домов на территории оазиса Восточная Гута. Отмечается, что этот район прежде оккупировали боевики группировки «Джейш аль-Ислам»*****. Общая масса компонентов, обнаруженных на объекте, позволяет изготовить взрывчатые вещества на шесть тысяч килограмм в тротиловом эквиваленте. На производстве находились компоненты саудовского, американского и бельгийского производства. Напомним, Восточная Гута полностью перешла под контроль армии САР весной 2018 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что в окрестностях города Абу-Кемаль было обнаружено СВУ. Саперу инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) удалось благополучно обезвредить взрывное устройство. Предполагается, что бомба могла быть заложена террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как известно, правительственные войска и Национальные силы обороны****** (NDF) в настоящий момент обследуют территории на границе с Ираком на предмет выявления укрытий подпольных ячеек группировки.

Провинция Даръа

Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что в Даръа был застрелен один из бывших боевиков вооруженной оппозиции, урегулировавший свой правовой статус с правительством САР еще в 2018. Согласно уточненной информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), убитого звали Хаммам Махмуда Рифаи. Отмечается, что нападавшие ворвались в его дом в населенном пункте Умм-Валяд на востоке провинции.

Напомним, территория региона была полностью освобождена летом 2018 года. При этом благодаря посредничеству российского Центра по примирению враждующих сторон правительственным силам удалось достичь мирного урегулирования конфликта со многими радикалами.

Провинция Ракка

Появились сообщения о том, что на северо-западе Ракки было найдено тело женщины, которая была убита неизвестными. Как передает на своей странице в сети Facebook военный источник (SUhaib993), инцидент произошел у моста Кармух в деревне Сона Абада. Никакой информации о том, какая из антиправительственных бандгрупп несет ответственность за гибель сирийки, пока не поступало. Некоторые из местных активистов обвиняют в случившемся членов «Исламского государства».

Провинция Хасака

В провинцию был переброшен новый американский военный конвой из Ирака. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), колонна с техникой и материально-техническим обеспечением пересекла границу через погранпереход «Аль-Валид», а затем направилась в сторону военной базы США вблизи города Аш-Шаддади. Военные эксперты полагают, что США намереваются расширить добычу нефти на сирийских месторождениях в Восточной Сирии, прикрываясь необходимостью борьбы с террористами «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.