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Ученые раскрыли механизм влияния кофе на восприятие вкуса

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Ученые раскрыли механизм влияния кофе на восприятие вкуса

Копенгаген, 22 апреля. Ученые обнаружили, что кофе кардинально меняет механизм восприятия вкуса. Об этом сообщает журнал Foods со ссылкой на исследование датских ученых.

Исследователям удалось найти научное объяснение любителей кофе к темному горькому шоколаду. Ученые из Орхусского университета в Дании исследовали хеморецепторы людей, которые часто пьют кофе, обнаружив, что напиток влияет на механизм восприятия вкусов.

«Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи», — говорится в исследовании.

Кроме того, ученые исследовали хеморецепторы людей, которые пьют кофе без кофеина, однако результат оказался аналогичным. По мнению специалистов, кофе обладает веществами, которые смягчают горький привкус и усиливают сладость. Учены отмечают, что влияние кофе на вкусовые рецепторы имеет кратковременный эффект и продолжается только во время его употребления.

Специалисты уверены, что результаты их исследования могут быть использованы производителями продуктов питания для уменьшения количества сахара и калорий в пище, что является весьма полезно для людей, страдающих диабетом.

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