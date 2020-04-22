Британские СМИ рассказали, какой тайный смысл вкладывает Меган Маркл в свои наряды

Лондон, 22 апреля. Британские журналисты увидели в наряде жены принца Гарри Меган Маркл тайный смысл. Эксперты моды проанализировали образ герцогини Сассекской во время ее первого интервью для передачи Good Morning America после отказа от королевских привилегий.

По их словам, выбранные Маркл наряд и аксессуары связаны с благотворительными организациями и интересами ее семьи. По данным издания Daily Mail, для публичного выступления Маркл предпочла белую рубашку из коллекции одежды, которую она создала вместе с брендом Jigsaw и марками Marks&Spencer и John Lewis. Средства от продажи одежды этой линейки отправляют в благотворительную организацию Smart Works.

Кроме того, на Маркл были два золотых кулона. Герцогиня пришла на мероприятие в кулонах экологичного бренда Suetables с изображением знаков зодиака ее мужа принца Гарри и сына Арчи, которые оценивается в 5689 и 11 565 рублей соответственно.

Как считает стилист Сьюзи Хэслер, выбранные Маркл вещи — это сознательный, намеренный уход от консервативных королевских нарядов. По ее словам, таким образом девушка подчеркивает отказ от титула.

«Строгим образом она показала свою силу и ответственность за свои действия», — подчеркнула специалист.

Напомним, в марте журналисты того же издания заявили, что в украшениях Маркл есть тайный смысл. Она появилась на публике в серьгах из переработанного серебра марки V by Laura Vann. Как считает издание, герцогиня тем самым показала свой интерес к проблемам экологии.