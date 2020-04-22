Историк моды Васильев рассказал, как его лечили в больнице в Коммунарке

Российский историк моды и искусствовед Александр Васильев рассказал, что вылечиться от пневмонии и выписаться из больницы в Коммунарке ему помогло ежедневное введение капельницы с «химией».

Ведущий на Первом канале программу «Модный приговор» Александр Васильев в интервью Федеральному агентству новостей поделился некоторыми подробностями событий, происходивших в его жизни в течение последних дней.

— Александр Александрович, как самочувствие, настроение?

— Спасибо, мне гораздо лучше, я нахожусь дома.

— Как проходило лечение, как больница, как врачи?

— Врачи — великолепные и профессиональные. У них такое количество больных каждый день поступает, что они уже отточили свое мастерство просто до совершенства. И главное — лечение этих заболеваний, а у меня было двустороннее воспаление легких, проходит через капельницу. Капельницу ставили почти каждый день. Там много химии, которую вливают вам в кровь. Но результат хороший. Это меня подняло на ноги. И я смог выписаться.

— К работе когда снова планируете вернуться, если не секрет?

— Секрет! Вы и так каждый день можете меня видеть на Первом канале в каждом новом выпуске [«Модного приговора»].

Александр Васильев не так давно оказался в больнице в Коммунарке, основной профиль которой сейчас — лечение заразившихся коронавирусной инфекцией. Взятый у него тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Накануне, после недельного пребывания в вышеупомянутом медицинском учреждении, историк моды, искусствовед и телеведущий был выписан.