Кабмин Украины продлил карантин из-за коронавируса

Киев, 22 апреля. Кабмин Украины продлил до 11 мая карантин из-за коронавируса, который действовал в стране до 24 апреля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство продлевает карантин до 11 мая», — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава украинского кабмина отметил, что при принятии решения о продлении карантина были учтены выводы аналитиков НАН Украины и данные Минздрава о том, что пик заболеваемости в стране может наступить в начале мая.

Карантин на Украине был введен 12 марта из-за коронавируса, 6 апреля власти страны ужесточили ограничительные меры: запретили собираться на улице в группы более двух человек, гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, а также посещать детские площадки.

По данным на 22 апреля, на Украине выявлено более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 174 человека скончались.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 178 тысяч человек.