Синоптики спрогнозировали новый рекорд средней температуры на планете

Москва, 22 апреля. Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в ближайшие годы. Об этом предупредили во Всемирной метеорологической организации.

22 апреля отмечается 50-я годовщина Дня Земли. В этой связи специалисты проанализировали данные, собранные ведущим центром ВМО по ежегодному и десятилетнему прогнозированию климата.

Последние пять лет были самыми теплыми в истории наблюдения Земли. Синоптики считают, что такая тенденция сохранится, а повышение средней температуры Земли является лишь одним из индикаторов глобального потепления. Кроме того, наблюдаются потепление и закисление океана. Также о глобальном потеплении в будущем свидетельствуют следующие показатели: уровень моря, баланс массы ледников и ледяной покров Арктики и Антарктики.

Старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский ранее заявил, что галактические лучи, циклы Меланковича, смещение магнитного полюса, солнечная и вулканическая активность — все это не имеет никакого отношения к росту глобального потепления.