Обязательный карантин для приезжих из других регионов ввели в Татарстане

Казань, 22 апреля. Приезжающих из других регионов обязали проходить двухнедельную самоизоляцию в Татарстане. Правительство республики внесло соответствующие изменения в постановление о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Ранее на принудительную самоизоляцию отправлялись лишь те граждане, которые прибывали в регион из Москвы, Подмосковья и Петербурга.

«Теперь к Москве и Санкт-Петербургу присоединились все другие субъекты РФ», — заявила Галимова.

Она также напомнила, что 6 апреля в регионе возобновили работу крупные системообразующие предприятия, а позже заработали и другие компании, обеспечивающие деятельность системообразующих. Принципиальным условием для открытия было соблюдение предприятиями всех профилактических мер.

«Всем руководителям предприятий и главам муниципальных образований было донесено требование относительно того, чтобы как можно меньше привлекали специалистов вахтовым методом. Если мы фиксируем заезд жителей других регионов, то они в обязательном порядке должны пройти двухнедельный карантин», — пояснила Галимова.

Отмечается, что карантин также должны будут соблюдать родственники и знакомые граждан, которые проживают с приехавшими в республику из других регионов людьми.

На сегодняшний день в Республике Татарстан официально зарегистрировано 355 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. 36 человек уже поправились и были выписаны из медицинских учреждений.