УАЗ выпустил реанимационный автомобиль для скорой помощи

Ульяновск, 22 апреля. Ульяновский автомобильный завод выпустил специальную модель для врачей скорой помощи на базе «УАЗ Профи».

Новый реанимационный автомобиль, получивший название «УАЗ АСМП», предназначен для транспортировки тяжело больных пациентов. Он имеет каталку со съемными носилками и бифазный дефибриллятор-монитор, который может осуществлять реанимацию, измерять пульс и артериальное давление. Под капотом машины располагается 2,7-литровый бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил. Реанимационный автомобиль будет иметь встроенные в кузов сирены и отдельную боковую дверь для сотрудников бригады скорой помощи.

Отметим, что первая партия «УАЗ АСМП», которая насчитывает 13 машин, поступит в регионы в рамках федеральной программы по борьбе с коронавирусом, пишет газета «Известия».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.