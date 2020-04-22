Дандыкин уверен, что закладка к 9 мая новых УДК станет сигналом для недоброжелателей РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не позволит COVID-19 сорвать закладку новых вертолетоносцев к 9 мая.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщал, что закладка двух новых универсальных десантных кораблей (УДК), которые должны будут выступить заменой французских вертолетоносцев «Мистраль», состоится к 9 мая 2020 года. Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции некоторые военные аналитики и пользователи Сети начали выражать сомнения, что планы по закладке новых УДК будут реализованы.

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что переживать из-за срыва не стоит, так как наполнение Военно-морского флота России новыми кораблями — событие знаковое для страны.

«Закладка корабля — это не парад, не массовое мероприятие, и достаточно обойтись оптимальным количеством людей. Конечно, это очень знаковое для нашего государства событие, но и его можно провести в режиме онлайн, как это происходило, когда президент по «Силе Сибири» общался. В Керчи давно готовились к закладке УДК, и никакие коронавирусы не сорвут планов, Шойгу не позволит. Судостроительная промышленность, кто бы что ни говорил, в Севмаше, другие заводы работают, и я думаю, что после майских праздников это будет уже всем очевидно», — говорит эксперт.

Предполагается, что судостроительный завод «Залив» начнет работы по универсальным десантным кораблям «Прибой». Это проект российских перспективных вертолетоносцев, которые должны появиться в ответ на запрет приобретения французских УДК «Мистраль». Корабли типа «Прибой» предназначаются для перевозки и высадки морского десанта на побережье, с использованием десантных катеров и вертолетов.

«Планируется заложить шесть боевых кораблей: два фрегата, две подводные лодки «Ясень-М» и два УДК. При этом впервые в истории современной России закладываются корабли столь большого водоизмещения [УДК], а это около 24 тысяч тонн, то есть серьезные корабли, которые будут нести порядка двух вертолетных эскадрилий разного класса, будут вертолеты, катера на воздушной подушке и усиленный батальон морской пехоты, примерно 800–900 человек. Так что появление таких УДК станет недобрым сигналом для Запада и остальных недоброжелателей России. Наша страна — морская и океанская держава. Да, в 90-е годы ущерб для нашего флота был нанесен огромный, но сейчас появление УДК позволит решать ряд оперативных задач более эффективно. Эти корабли, если сравнивать с «Мистралями», практически по всем параметрам превосходят французские вертолетоносцы», — продолжает Василий Дандыкин.

По словам собеседника ФАН, закладка кораблей может произойти уже на следующей неделе и ее не остановят ни мировой финансовый кризис, ни низкая стоимость нефти, ни тем более пандемия COVID-19.

«Это ведь момент не только военный, но и политический. Да и вообще флот — это инструмент политики, поэтому символично, что корабли планируется назвать «Владивосток» и «Севастополь», как должны были называться «Мистрали». Скорее всего, один наш УДК будет базироваться на Черноморском флоте, другой на Тихоокеанском — и там это необходимо — Индийский океан, Японское и Южно-Китайское моря, а здесь это Средиземное море, Атлантика. Если такой УДК выйдет в Средиземное море, он будет выполнять функции штабного корабля российской эскадры. Для этого есть все условия и возможности», — заключил военный аналитик.

Напомним, контракт на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» был заключен между Россией и Францией в 2011 году. В 2015-м сделка была расторгнута, а корабли перепроданы в Египет.