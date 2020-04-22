ФСБ предотвратили массовое убийство в школе Тюменской области. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ предотвратили массовое убийство в школе
В Тюменской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего парня за подготовку массового убийства в местной школе. У юноши изъяли гладкоствольное ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру. Кроме того, молодой человек располагал средствами связи, а в Интернете активно изучал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. В своих намерениях задержанный сознался, планы подтвердили свидетели. Центр общественных связей ФСБ сообщает, что Следственный комитет России возбудил против парня уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
В метро Москвы заработал автоматический контроль пропусков
В московском метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, очередей и скоплений больше нет. Тут стоить вспомнить небезопасное в такое время столпотворение, которое случилось на многих станциях 16 апреля, когда пропускная система только заработала, но проверялись разрешения вручную. Кроме того, жителям столицы напомнили о необходимости включить номер электронной транспортной карты в свой цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки, иначе они не смогут воспользоваться общественным транспортом. Со вчерашнего дня продажа одноразовых билетов в Москве отменена.
Госдума может наделить полицейских новыми полномочиями
Правительство может наделить новыми полномочиями полицейских. По данным «Интерфакса» соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Так, правоохранителям дадут право оцеплять жилые дома и вскрывать автомобили, но, разумеется, только с целью спасения жизни граждан или предотвращения преступления. Кроме того, полиции доверят обозначение места проведения публичных массовых мероприятий и осуществлять временное ограждение указанных мест. Оружие при задержании может быть применено, если преследуемый совершает действия, расцененные как угроза нападения, например, сам хватается за оружие.
Россиянам не надо проводить поверку счетчиков ЖКУ до 2021 года
Еще несколько послаблений в сфере ЖКХ для россиян одобрило правительство. Поверку бытовых приборов учета до 2021 года делать не нужно, об этом заявил Росстандарт. Все физические лица, потребляя коммунальные услуги, могут использовать счетчики с истекшим сроком поверки. Как отмечается в ведомстве, ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов для расчета оплаты коммунальных услуг,при этом неустойка взыскиваться не будет. Разумеется, такое решение тоже является частью кампании по сокращению рисков заражения на фоне пандемии. Ранее кабмин намеревался ввести временный мораторий на штрафы за долги по ЖКХ.