ФСБ предотвратили массовое убийство в школе Тюменской области. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ предотвратили массовое убийство в школе В Тюменской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего парня за подготовку массового убийства в местной школе. У юноши изъяли гладкоствольное ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру. Кроме того, молодой человек располагал средствами связи, а в Интернете активно изучал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. В своих намерениях задержанный сознался, планы подтвердили свидетели. Центр общественных связей ФСБ сообщает, что Следственный комитет России возбудил против парня уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

В метро Москвы заработал автоматический контроль пропусков В московском метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, очередей и скоплений больше нет. Тут стоить вспомнить небезопасное в такое время столпотворение, которое случилось на многих станциях 16 апреля, когда пропускная система только заработала, но проверялись разрешения вручную. Кроме того, жителям столицы напомнили о необходимости включить номер электронной транспортной карты в свой цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки, иначе они не смогут воспользоваться общественным транспортом. Со вчерашнего дня продажа одноразовых билетов в Москве отменена.

Госдума может наделить полицейских новыми полномочиями Правительство может наделить новыми полномочиями полицейских. По данным «Интерфакса» соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Так, правоохранителям дадут право оцеплять жилые дома и вскрывать автомобили, но, разумеется, только с целью спасения жизни граждан или предотвращения преступления. Кроме того, полиции доверят обозначение места проведения публичных массовых мероприятий и осуществлять временное ограждение указанных мест. Оружие при задержании может быть применено, если преследуемый совершает действия, расцененные как угроза нападения, например, сам хватается за оружие.