Поклонники Степаненко заподозрили у нее последствия пластики

Москва, 22 апреля. Юмористка Елена Степаненко изменилась внешне, однако поклонники заподозрили у нее последствия пластических операций. Как пишут средства массовой информации, Степаненко вновь становится популярной, на успех артистки повлияла ее новая внешность, которой восторгаются поклонники.

Недавно известная артистка отметила 67-летие. После развода с юмористом Евгением Петросяном она похудела на 40 килограммов и будто помолодела на 15 лет. Как пишет издание Teleprogramma.pro, врач Луиза Автандилян в беседе с изданием отметила, что в случае с Еленой Степаненко имеют место пластические операции.

«Можно предположить, что была сделана круговая подтяжка лица», — сказала она.

Ранее Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки, и не исключила возможность появления наследника.

На канале «Россия-1» состоялась премьера шоу «Еще не вечер», ведущей которого стала Степаненко. Гостем премьерного выпуска стал юморист Ефим Шифрин. Артисты рассказали зрителям о первой встрече в 1978 году. Кроме того, юмористы поделились откровенными и неожиданными воспоминаниями.

Ведущая решила разбавить разговоры интерактивом и устроить соревнование между гостями по поднятию штанги. Когда ведущая сама попыталась взять тяжелое оборудование, Шифрин ее заботливо остановил.

Степаненко удивилась такому заявлению, спросив у юмориста, готов ли он к родам.