Юрист Соловьев объяснил необходимость расширения прав полиции в России

За прошедшие 9 лет со времени принятия закона «О полиции» в нем было выявлено множество правовых пробелов, которые требуют заполнения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил доктор юридических наук Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН прокомментировал предложенный правительству РФ проект поправок в закон «О полиции», согласно которому сотрудники правоохранительных ведомств получат возможность оцеплять территории, жилые помещения и вскрывать автомобили, если посчитают это необходимым для спасения чьей-либо жизни или предотвращения преступления. Также полицейские смогут использовать огнестрельное оружие при любом из видов нападения на себя, а не только в случае, если преступник схватился за свое собственное. Последняя мера, в частности, поможет сохранить множество человеческих жизней.

«Если правонарушитель попытался как-то физически воздействовать на сотрудника, возможно даже с целью завладения его пистолетом, тот будет иметь полное право применить оружие для защиты себя и окружающих, — считает эксперт. — Это крайне важно, поскольку любое промедление в подобной ситуации может стоить кому-то жизни».

По словам юриста, новые поправки в закон «О полиции» продиктованы самой жизнью. С 2011 года было обнаружено немало нюансов, которые теперь предстоит в него добавить.

«Например, сейчас полицейские имеют право блокировать только «участки местности», и многие специалисты и правозащитники указывали на неопределенность этого понятия. Что оно означает? Кусок земли в лесу или поле? Теперь же всем ясно, что сотрудники правоохранительных ведомств в праве оцеплять жилые дома и проводить там следственные мероприятия. То же касается и ограждения мест массовых мероприятий», — рассказал Соловьев.

Собеседник ФАН поддержал и предоставление прав для полицейских по вскрытию машин с целью спасения чьей-либо жизни или предотвращения совершения преступлений.

«Конечно, в случае крайней необходимости правоохранители делали это и раньше, но теперь такая практика будет полностью узаконена, — убежден эксперт. — При форс-мажорных обстоятельствах, конечно, бывает иногда необходимо принудительно открыть чей-либо автомобиль: например, если есть подозрения, что в нем находятся взрывчатка или наркотики. Собственник уведомляется об этом в течении 24 часов».

Юрист обратил внимание на «приписочку» в документе, говорящую о том, что сотрудник не несет ответственности за вред, который может быть причинен чужой собственности при исполнении служебных обязанностей.

«Это, с моей точки зрения, вполне оправданно, — убежден Соловьев. — Представим себе ситуацию: происходят массовые беспорядки или какая-либо иная чрезвычайная ситуация. Полицейский вскрывает машину, удаляет из нее вредоносный предмет, а толпа граждан ее после этого разбивает. Должен ли сотрудник понести наказание? Конечно же нет».

То же самое, по словам собеседника ФАН, касается и иммунитета от «преследования», который новые поправки в закон гарантирует правоохранителям при исполнении ими обязанностей. Эксперт уверен, что дополнительное акцентирование внимания полицейских на этой детали поможет им четче и добросовестнее защищать общество от преступников.