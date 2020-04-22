В Германии вакцину от коронавирусной инфекции испытают на 200 добровольцах

Берлин, 22 апреля. В первой части клинического испытания вакцины против коронавирусной инфекции в Германии примут участие 200 здоровых добровольцев. Об этом говорится в сообщении института вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха.

«В санкционированной первой части клинических испытаний 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет будут вакцинированы каждый одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины», — отмечается в сообщении.

Также запланировано проведение второй части клинических испытаний, «в которых примут участие добровольцы из тех же возрастных групп».

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее рассказала, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. По ее словам, в лучшем случае потребуется не менее 12 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Ученые и медики выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавирусной инфекции. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия коронавируса не остановится, пока большая часть населения Земли не переболеет новой инфекцией.