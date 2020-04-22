В Кремле отреагировали на исторический обвал нефтяного рынка

Москва, 22 апреля. Ситуация с мировыми ценами нельзя оценивать по одному дню или неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сначала нужно проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+. При этом он не стал отрицать, что ситуация на рынке действительно очень непростая, и мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику.

«Момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать», — подчеркнул Песков.

Напомним, обвал нефтяных цен на фондовом рынке произошел 20 апреля. Это было связано с истечением срока контрактов на поставку нефти WTI в мае, однако они оказались не востребованы и цены на черное золото рухнули ниже нуля. Для биржи это стало историческим моментом — такое произошло впервые.

На обвал цен повлиял еще один фактор, а именно — переполненность мировых хранилищ. В этом плане обстановка близка к критической особенно в Штатах, где один из крупнейших нефтяных хабов в Кушинге еще 10 апреля был заполнен более чем на 70%.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение цен спекулятивным. По его словам, как только начнет действовать новая сделка ОПЕК+ давление на рынок спадет. Он обратил внимание, что котировки июньских фьючерсов на Brent и WTI уже существенно выше, хотя и подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке.