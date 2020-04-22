Кадыров объявил о бесплатной раздаче медицинских масок в Чечне

Грозный, 22 апреля. Власти Чечни организуют бесплатную раздачу 500 тыс. медицинских масок для местных жителей. Об этом в среду заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно», — отметил он в Instagram.

Политик выразил надежду на то, что в ближайшее время режим самоизоляции будет снят, но до тех пор необходимо строго следовать предписаниям.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 57,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (прирост на 5,2 тыс. за сутки). За все время эпидемии 4,4 тыс. человек поправились, проведено 2,2 млн тестов. Число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 57 человек. Больше всего умерших оказалось в Москве — 28 человек.