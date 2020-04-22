Сирийский боевик рассказал о сотрудничестве с журналистами «Новой газеты»

Сотрудники «Новой газеты» Вади эль-Хайек и Денис Коротков поддерживают контакты с сирийскими джихадистами. Об этом рассказал один из боевиков, воевавший на стороне Правительства национального согласия в Ливии.

Видео в Twitter

Две недели назад редакция Федерального агентства новостей обнаружила в социальной сети Twitter видеозапись, сделанную членами незаконных вооруженных формирований в Сирии. В настоящее время действие учетной записи, где был опубликован ролик, было приостановлено за нарушение правил Twitter.

Однако мы успели сделать скриншот и скачать видеозапись.

ФАН долго принимал решение о том, стоит ли обнародовать данную информацию, и в каком виде это лучше сделать. Однако после того, как вчера сотрудник «Новой газеты» опубликовал очередной фейк о событиях в Сирии по заказу террористов, мы решили, что тянуть дальше не стоит. Федеральное агентство новостей публикует найденную нами видеозапись с русскими субтитрами.

Дезертир из Ливии

Запись содержит диалог с боевиком одной из сирийских вооруженных группировок, который недавно вернулся из Ливии, где воевал на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

«Там очень тяжело, не знаю, что тебе сказать. Мы там воевали вместе с нашими братьями на фронте в Абу Салим и в других местах, мы были как силы поддержки. Нас туда доставили турки через Митига, это аэропорт в Триполи, нам платили в начале, а потом перестали платить. С того дня, как нам перестали платить, несколько ребят убежали в Тунис, а оттуда в Сирию. Что еще тебе рассказать. Условия ведения боевых действий очень тяжелые, мы воевали в городской среде, это не наша война, там правда тяжело», — рассказывает джихадист.

Боевик рассказал, что ненавидит русских, и вернулся в Сирию воевать против них. Однако есть те граждане России, для которых он делает исключение.

«Журналисты, которые симпатизируют нам и медиаактивисты. Даже те правильные СМИ, которые рассказывают нашу правду о происходящем в Сирии. Наш брат Вади эль-Хайек, Денис Коротков и другие честные российские журналисты, которые поддерживают нашу борьбу против режима Асада, и которых я знаю лично. Ну, я с ними переписываюсь в Фейсбуке, постоянно переписываюсь с ними, потому что они интересуются нашей борьбой, нашей жизнью на освобожденных землях (территориях, подконтрольных боевикам. — Прим. ФАН) и поддерживают нас постоянно», — объясняет боевик на видео.

Вади эль-Хайек: связной террористов

Вади эль-Хайек и Денис Коротков, которых упоминает сирийский джихадист, вернувшийся в Сирию, чтобы воевать против русских, — сотрудники «Новой газеты».

Первый из них — корреспондент издания, который известен тем, что для псевдодокументального фильма «Школа номер 1» о трагедии в Беслане он взял интервью у Ахмеда Закаева – одного из главарей чеченских бандформирований, которому удалось скрыться от правосудия в Великобритании.

Редакция ФАН уже обращала внимание на противоправную деятельность Вади эль-Хайека. В марте 2020 года «Новая газета» опубликовала его интервью с Риядом аль-Асадом, который является создателем вооруженной группировки «Свободная сирийская армия». Аль-Асад дезертировал из ВВС Сирии в 2011 году, а после этого вместе с поддержавшими его предателями из офицерского состава объявил о создании незаконного вооруженного формирования, находясь в Турции под охраной военных.

Рияд аль-Асад вскоре стал известен как сторонник джихадистов и их методов: в 2012 году в интервью он объявил, что «использование террористов-смертников является неотъемлемой частью сирийской революции, неотъемлемой частью действий ССА». Главарь «Сирийской свободной армии» открыто поддерживал террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ).

Еще одним собеседником Вади эль-Хайека был Халед Рахаль, представленный как «офицер ССА». Через него «Новая газета», фактически устами террористов, призывала к несанкционированным митингам в России. Поэтому слова сирийского боевика на видео о том, что он поддерживает контакты с сотрудником «Новой газеты», совсем неудивительны.

Денис Коротков: фейкомет и «оборотень в погонах»

Вторым упомянутым сирийским боевиков сотрудником «Новой газеты» стал Денис Коротков, автор многочисленных фейков о ЧВК «Вагнера». О его тесных связях с террористами известно уже давно.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало расследование, в ходе которого выяснилось, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Об этом рассказал бывший член террористической организации Шерзод Хасанов. В частности, Коротков обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями «Исламского государства»1.

ФАН также сообщал, что во время своей службы в милиции Санкт-Петербурга Коротков брал взятки от преступников и угрожал своим сослуживцам. Также его подозревают в связях с чеченскими террористами и заказе на убийство милиционера Владимира Яременко.

Сотрудник «Новой газеты» также принимал участие в расправах и пытках, устроив самосуд над подозреваемым. После допроса, проведенного старшим сержантом Коротковым, 33-летний уроженец Украины Иван Ковбан, член одной из петербургских ОПГ, остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. По факту случившегося проводилась проверка, однако сержант и будущий журналист смог от нее откупиться – за взятку в четыре тысяч долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.