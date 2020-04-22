Дудчак призвал реализовывать в Сети проекты, повышающие патриотический потенциал молодежи

Москва, 22 апреля. Создание нового контента в российском сегменте Интернета и различные проекты в Сети помогут укрепить нравственные ценности и повысить патриотический потенциал молодежи. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

«У молодых людей должно быть понимание истории, преемственность поколений — они должны знать все о своем государстве», — отметил эксперт, комментируя новый конкурс на создание социально значимого контента для молодежной аудитории РФ, который объявила автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета» (ИРИ).

Дудчак посоветовал организаторам конкурса тщательно подходить к отбору тем и их трактовке. Экономист выразил надежду, что ИРИ покажет себя в этом вопросе как достойная и серьезная организация. Также эксперт считает, что подобные конкурсы можно приурочивать к важным историческим датам, например, к празднику 9 Мая, чтобы воспитывать в молодом поколении уважение к российской истории.

«Особенно это актуально на фоне неправдивого информационного потока, искажающего исторические факты», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Дудчак уверен, что подобные конкурсы могут оказать положительное влияние на Рунет и наполнить его интересными проектами.

«Сегодняшние реалии показывают нам быстрое развитие информационных технологий, за которым необходимо угнаться. Такие конкурсы позволяют увидеть, чем живет российская молодежь, и что она может дать стране, какие проекты реализовать», — сказал эксперт в комментарии изданию «Экономика сегодня».

По мнению политолога, если подобные конкурсы проводить чаще, мотивируя при этом участников финансовой поддержкой, можно будет увидеть заметный результат в виде интересных и важных проектов.

Заявки на участие в конкурсе ИРИ принимаются от юрлиц и ИП до 20 мая, после этого проекты оценят независимые эксперты. Окончательное решение будет принимать конкурсный комитет и наблюдательный совет под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.