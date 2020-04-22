Песков отреагировал на утверждения об искусственном происхождении коронавируса

Москва, 22 апреля. Все утверждения об искусственном происхождении нового типа коронавируса бездоказательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», — констатировал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что пока нет достаточной информации, чтобы делать какие-то выводы о происхождении вируса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти страны ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии коронавируса. Госсекретарь США Майкл Помпео рассчитывает, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухани, откуда якобы мог начать распространяться коронавирус.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вирус имеет животное происхождение и не был создан в лаборатории.