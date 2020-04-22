Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Вирусолог рассказал, когда отступит пандемия коронавируса

45
0 Оставить комментарий

Вирусолог рассказал, когда отступит пандемия коронавируса

Москва, 22 апреля. Пандемия коронавируса не остановится, пока большая часть населения Земли не переболеет новой инфекцией, считает вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

По его мнению, ситуация с коронавирусом улучшится к лету, но осенью возникнет новая вспышка заражения, поскольку условия для развития инфекции станут более комфортными.  

На данный момент у более чем двух миллионов человек выявлена коронавирусная инфекция, поэтому остановить распространение вируса уже невозможно, указал эксперт. Коронавирусы способны переждать сложные для них времена, а затем вернуться к активному размножению в подходящий для них момент.

Таким образом, как считает вирусолог, COVID-19 и дальше будет циркулировать в популяции человека, как и предыдущие четыре коронавируса.

«К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирусы боятся солнечного света, соответственно, снизится передача через предметы, вирус будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегченно вздохнем только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом», — указал Оберемок.

При этом, по его словам, 80% людей даже не заметят симптомов пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Говоря о вакцине и лекарстве против коронавирус, вирусолог рассказал о трудностях при их создании. По его словам, сложность создания вакцины против коронавируса заключается в том, что вирус быстро меняется.

Вирусолог рассказал, когда отступит пандемия коронавируса

Новости партнеров

Источник: РИА Новости Крым
Новости партнеров