Навального заподозрили в накрутке голосов в поддержку своего популистского проекта

Москва, 22 апреля. Скандального блогера Алексея Навального заподозрили в накрутке подписей в поддержку своего проекта «Пять шагов для России», пишет Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Авторы канала отметили, что проект псевдооппозиционера, состоящий из популистских предложений, продвигается в виде петиций на нескольких платформах и на специальном сайте 5steps.vote, зарегистрированном в Германии.

На сайте 5steps.vote для подписания петиции нужно указать е-mail, регион, пол и возраст, а после заполнения формы подтвердить почту лишь простым кликом. Подчеркивается, что никакой идентификации пользователей нет. В связи с этим один человек может поставить неограниченное количество подписей — все что нужно: поменять адрес электронной почты.

«При этом все данные обрабатываются на серверах в Германии и могут быть использованы в дальнейшем», — пишут авторы канала.

Примечательно, что в первые три часа после запуска проекта на этом сайте основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) удалось собрать 15 тысяч подписей.

Такая же ситуация складывается и на другой платформе — в приложении для петиций в социальной сети «ВКонтакте», где подтверждение происходит через сам аккаунт. Такая система позволяет Навальному накрутить голоса через бото-фермы.

Напомним, что ранее Навальный уже был замечен в накрутках. В 2017 году на муниципальных выборах в Москве зарегистрировалось 16 тысяч волонтеров, в действительности их число не превышало и 200 человек.