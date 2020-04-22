Экономисты рассказали, какие меры не дадут рублю упасть ниже 80 за доллар

При текущем уровне нефтяных цен рублю очень сложно удерживать позиции относительно ведущих валют. Подробнее о курсе рубля в сегодняшних реалиях — в материале Федерального агентства новостей.

Рубль компенсирует падение

Рубль быстро компенсировал утреннее падение по отношению к основным резервным валютам и вышел в плюс в ходе торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» к 10.27 мск снижался на 7 копеек, до 77,01 рубля (уже опускался ниже 77 рублей — до 76,86 рубля), курс евро — на 4 копейки — до уровня 83,67 рубля. Ранее в среду в начале торгов доллар поднимался до 77,60 рубля, евро — до 84,27 рубля.

На ситуации с рублем отражаются мировые цены на энергоносители, которые продолжают падать. Утром 22 апреля стоимость североморской смеси опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы нефти WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения, хотя позднее и отыгрались.

Поддержка рубля

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов отметил, что российский рубль получает поддержку от продажи валюты экспортерами для уплаты налогов. Сейчас идет налоговый период.

«Помимо этого, ЦБ РФ увеличил валютные интервенции до 225 миллионов долларов в день, почти 17 миллиардов рублей. Сегодняшнее укрепление российского рубля до 76,8 за доллар больше носит небольшой коррекционный характер. На рынках по-прежнему остается высокая волатильность на фоне снижения нефтяных цен и сезона корпоративной отчетности в США. Сегодня выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти, ожидается рост запасов на 15 миллионов баррелей, но важно — итоговая цифра будет выше прогнозов или ниже», — пояснил Вячеслав Абрамов.

Кроме того, заметил экономист, сегодня будут опубликованы месячные данные по ВВП России и объемы промышленного производства за март. Российский рубль продолжится торговаться в диапазоне 75-80 рублей за доллар.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что при текущем уровне нефтяных цен рублю очень сложно удерживать позиции относительно ведущих валют. Сейчас при обвале нефтяных котировок курс отечественной валюты упал до 77 в паре с долларом.

«Если нефть марки Urals продолжит торговаться у отметки 15 долларов за баррель и ниже, курс рубля может снизиться до 82 рублей за доллар. Но, вероятнее всего, ЦБ РФ в такой ситуации увеличит объем интервенций с текущих 170 миллионов долларов до 250-300 миллионов долларов в день. Такие меры обеспечат поддержку рублю на уровне 78-80 рублей за доллар», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.