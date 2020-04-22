За месяц в Россию из-за рубежа вернулось более 170 тысяч граждан России

Москва, 22 апреля. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа до 27 апреля. Об этом говорится в совместном заявлении Минтранса и Росавиации.

Отмечается, что в рамках рабочей группы был сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Россиян в ближайшее время будут вывозить из Таиланда, Индонезии, Испании и Индии. Ведомства также пояснили, что с 20 марта по 21 апреля в РФ из-за рубежа вернулись более 170 тысяч человек. За последнюю неделю было выполнено 19 рейсов и возвращено 3,6 тысячи россиян.

«Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170,286 тыс. соотечественников», — говорится в сообщении.

Ранее Минтранс РФ уточнил, что на вывозные рейсы могут претендовать лишь те, кто выехал из России после 1 января 2020 года. Как подчеркивается в сообщении министерства, все желающие воспользоваться вывозными рейсами в Россию в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте госуслуг.

Ведомство отмечает, что формирование вывозных рейсов осуществляется по принципу «одна сторона вылета — один город или регион прилета». Пассажиры такого рейса должны компактно проживать в субъекте, куда прибывает рейс — это позволит предотвратить вероятное распространение COVID-19. Россияне, возвращающиеся из-за рубежа, должны исходить из принципа «платности» перелета, говорится в сообщении.

Вопросы выплаты компенсации за невыполненную перевозку с иностранными авиакомпаниями пассажиры будут решать в индивидуальном порядке. Если у россиянина имеется билет на рейс отечественного перевозчика, то он может воспользоваться вывозным рейсом бесплатно.