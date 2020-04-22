Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19

Москва, 22 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, от НДФЛ будут освобождены денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ранее Госдума одобрила предложение освободить от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. В документе представлены нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19.

Президент России Владимир Путин 15 апреля заявил, что необходимо освободить от НДФЛ выплаты медикам. Глава российского государства добавил, что важно, «чтобы люди получили их, что называется, на руки, «чистыми». Путин дал поручение министру финансов Антону Силуанову внести необходимые поправки в нормативно-правовую базу.

Президент РФ ранее поддержал идею в первую очередь после создания вакцины от коронавируса провакцинировать медперсонал. Также лидер страны поручил министерству здравоохранения ускорить процесс регистрации вакцины от коронавируса и ввоз медицинского оборудования для производства лекарства.