Аксаков объяснил, что рекордные траты ЦБ на поддержку рубля помогут избежать паники

Падение курса национальной валюты создает панические настроения в обществе. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, сообщив о правильности действий Банка России по рекордным расходам на бирже для поддержания курса рубля.

Центральный банк потратил на валютные интервенции для укрепления курса национальной валюты 16,8 миллиарда рублей, или 222 миллиона долларов. Отмечается, что такие шаги позволили укрепить рубль на фоне обрушения цен на нефть до минимальных значений прошлого века. Предыдущий рекорд торговой сессии Центробанка равнялся 14,8 миллиарда рублей.

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков пояснил, что валютные резервы формируются для того, чтобы в такие пиковые нагрузки на рубль ЦБ выходил с интервенциями на биржу и поддерживал его курс.

«Сам процесс серьезного падения валюты стимулирует панические настроения, а это ведет к еще большему давлению на рубль со стороны спекулянтов и тех, кто по эмоциональным причинам начинает активно скупать иностранную валюту. В этом случае спрос на валюту превышает равновесную составляющую и в результате курс национальной валюты может обрушиться еще больше. Понятно, что цена на нефть на таких низких уровнях находится не будет, но текущие цены подстегивают спекулянтов к тому, чтобы подзаработать на панических настроениях», — объяснил Аксаков в беседе с ФАН.

При этом парламентарий считает, что «жалко 222 миллиона долларов на то, что должно регулироваться рынком», но в данном случае это правильное решение.

«Интервенция — это искусственный способ сдерживания падения курса, но в интересах поддержания стабильности ЦБ действовал правильно», — сказал депутат.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал, что продажу доллара на валютном рынке ЦБ производит в соответствии с валютным правилом в зависимости от стоимости нефти.

«Когда нефть дешевая ЦБ поддерживает наш рубль. Сейчас нефть стоит вообще дешево, поэтому ЦБ этим занимается не с начала недели, а уже как месяц минимум», – добавил экономист.

Напомним, в январе доллар стоил 61 рубль, в начале марта — 66 рублей. После провала на переговорах по продлению сделки ОПЕК+ рухнули цены на нефть на мировом рынке. Россия на встрече настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК требовала дополнительного снижения добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота были сняты.