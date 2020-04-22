Соловьев отправил изгнанного Ковтуна в Киев «пешком и в защитном костюме»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна больше не ждут в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»; ему стоит найти защитный костюм и пешком отправиться в Киев. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал известный российский тележурналист Владимир Соловьев.

Выгнать Ковтуна

Ведущий Владимир Соловьев выгнал со съемочной площадки в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» украинского политолога Вячеслава Ковтуна.

«Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был не прав — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились», — заявил Соловьев.

Все началось с того, что Ковтун заявил, что сотрудники Росгвардии якобы прятались от людей в ходе незаконного митинга во Владикавказе, состоявшегося 20 апреля. В свою очередь Владимир Соловьев подчеркнул, что росгвардейцы занимались обеспечением правопорядка и действовали осторожно, чтобы никто не пострадал.

В итоге Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта, добавив, что это для него была последняя передача.

Ковтун полез с провокацией

Корреспондент ФАН, желая прояснить ситуацию, обратился к Вячеславу Ковтуну, однако украинский политолог отказался комментировать произошедший инцидент.

«Нет, до свидания», — бросил трубку Ковтун.

Официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник, ставший очевидцем произошедшего, рассказал, что Ковтун в очередной раз полез с провокацией на фоне сложной эпидемиологической темы.

«И даже терпеливому Соловьеву надоело слушать эту чушь. Особенно на фоне того, что Ковтун, как эксперт по Украине, откровенно сдулся. Он давным-давно там не был и не знает практически ничего. Только глупые и радикальные выкрики», — пояснил собеседник ФАН.

Решение окончательное

В свою очередь Владимир Соловьев вновь подтвердил намерение больше не приглашать в эфир украинского политолога и посоветовал Ковтуну надеть защитный костюм, если он все же решит отправиться в Киев.

«Нет, уже все. Даже не рассматриваю, никаких вариантов больше нет. Мое терпение закончилось. Так что — домой, на родину — в Киев. Как? Ну пешком, с котомкой, соблюдая социально-ответственную дистанцию в маске и защитном костюме на родину», — лаконично ответил Владимир Соловьев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении режима самоизоляции или о его завершении примут на следующей неделе, когда Россия, вероятно, выйдет на плато (когда количество заразившихся не будет расти) по заболеваемости новым типом коронавирусом.