Звезда фильма «Тихий Дон» пристыдила российских звезд, получающих пенсию

Москва, 22 апреля. Звезда советского фильма «Тихий Дон» Людмила Хитяева вслед за другими известными артистами озвучила размер своей пенсии. Она призналась, что получает около 55 тыс. рублей.

«Мне же перечисляют 25 тыс. рублей, потом прибавили еще 30. Вообще, у меня прекрасный сын, который работает за границей. Всегда спрашивает: «Мама, как у тебя с деньгами?» А я ему: «Павлик, все прекрасно, я сама готова помочь», — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Хитяева также пристыдила современных российских звезд, которые зарабатывают на концертах и съемках миллионы рублей, и при этом получают пенсию от государства, в то время как обычные пенсионеры довольствуются выплатами в 15 тыс. рублей.

Говоря о себе, актриса отметила, что в целом не может пожаловаться ни на финансовое благополучие, ни на здоровье, если не брать в расчет больную спину. В молодости Людмиле Хитяевой часто приходилось ездить на лошадях, и нередко эти поездки заканчивались падениями. Теперь старые травмы дают о себе знать. Иногда артистка чувствует сильную боль в позвоночнике.

Напомним, что Людмила Хитяева сыграла во множестве фильмов, однако наибольшую популярность ей принесла картина «Тихий дон», где она исполнила роль Дарьи — жены Петра Мелехова.

Ранее знаменитый российский певец Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии. Оказалось, что музыкант получает 30 тыс. рублей, если не считать надбавок за звание заслуженного артиста и за награду «За заслуги перед Отечеством». Режиссер и сценарист Борис Грачевский на пенсии получает 27 тыс. рублей. Как утверждает руководитель киножурнала «Ералаш», если он перестанет работать, то государственные выплаты для него вырастут вдвое — он является лауреатом государственной премии. А пенсия актера Александра Панкратова-Черного составляет всего 14 тысяч 860 рублей.

