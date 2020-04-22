В России запустили телеканал для дистанционного обучения «Моя школа в online»

Москва, 22 апреля. Министерство просвещения РФ совместно с оператором «Триколор» запустило образовательный телеканал «Моя школа в online» для дистанционного обучения и подготовки школьников к экзаменам. Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о том, как ведется подготовка к запуску.

Зрителями телеканала, по оценкам ведомства, уже могут стать 40 млн человек — вещание доступно во всех регионах России. Программы будут идти с повторами в разных часовых поясах. В первый день трансляции на телеканале проведут восемь уроков и обучающие профориентационные видеозанятия.

Телевизионные уроки для старшеклассников со своими авторскими методиками записали ведущие педагоги России. Они помогут ребятам усвоить ключевые темы программы в сжатые сроки в условиях дистанционного обучения, полноценно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

Получасовые телеуроки будут проходить ежедневно, основные занятия будут посвящены русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору.

Как сообщалось ранее в материале ФАН, остальное эфирное время заполнят программы «МособрТВ». У этого канала есть уже наработанный контент, который не нуждается в дополнительном согласовании, уточнили в министерстве. В перспективе, когда видеоматериала накопится достаточное количество, скорее всего запустят дополнительные телеканалы, которые смогут охватить и другие классы.

«Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту», — обратили внимание в министерстве.

Расписание трансляций уже есть в телегиде канала, на портале «Российской электронной школы» и на сайте Минпросвещения РФ. К каналу можно подключиться через спутник (номер 408 в общем списке каналов) или онлайн — в бесплатном приложении «Триколор Кино и ТВ» на Smart TV.

«Мы считаем, что очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов, — прокомментировал запуск телевидения министр просвещения Сергей Кравцов. — Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом, максимально расширяя доступ к урокам от ведущих педагогов страны».

В «Национальной спутниковой компании» считают, что запуск телеканала для школьников позволит расширить аудиторию проекта с 12 до 15–16 млн домохозяйств в спутниковом сегменте.