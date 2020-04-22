Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года в российских вузах

Москва, 22 апреля. Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, но формат обучения будет зависеть от эпидемической ситуации в стране, заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации с коронавирусом», — подчеркнул он.

О возможном продолжении дистанционного обучения Фальков заявлял еще 17 апреля. По его словам, некоторые высшие учебные заведения уже разрабатывают вариант с учебой в онлайн-формате. Правда, в этом случае придется корректировать расписание, переносить лабораторные и практические занятия. При этом стоимость обучения снижать не планируется, ведь вузы и так терпят издержки. При этом ряд ведущих вузов страны открыли для студентов бесплатный доступ к онлайн-курсам.

Отметим, что срок сдачи ЕГЭ в России уже перенесли на 8 июня. Однако эта дата может быть скорректирована. Все, опять же, зависит от ситуации с эпидемией коронавируса. Даты начала приемной кампании в вузы также могут измениться. Рекомендацию вузам перейти на дистанционное обучение Минобрнауки дало 16 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.