Песков рассказал о перенесенных сроках проведения голосования по поправкам в конституцию

Москва, 22 апреля. Дата проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России перенесена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что сроки перенесены, здесь нечего обсуждать. И новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то таком решенном вряд ли можно», — указал чиновник.

Перед тем, как принимать какие-то ответственные решения о дате проведения голосования по изменениям в основной закон, необходимо проанализировать эпидемиологическую ситуацию в стране, подчеркнул представитель Кремля.

Поправки в основной закон посвящены разным аспектам устройства государства. В документе, посвященном изменениям в конституции, в частности, говорится о новых требованиях, выдвигаемых к президенту России, членам правительства, чиновникам разного уровня. Общероссийское голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за коронавируса было принято решение отложить голосование.