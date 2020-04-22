Премьер Украины спрогнозировал два года «масочного режима»

Киев, 22 апреля. Масочный режим и другие ограничения, связанные с коронавирусом, могут продлиться два года. Такое мнение в среду высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей», — отметил он.

По словам главы украинского правительства, граждане не должны питать иллюзию, что в мае закончится карантин, а с ним и все проблемы. Все те меры предосторожности, которые с приходом коронавируса стали нормой жизни, будут актуальны и после спада заболеваемости, тем более, что, по мнению ученых, за первым всплеском COVID-19 произойдет второй.

Шмыгаль также сомневается, что специалисты успеют разработать вакцину в этом году, пишут украинские СМИ. Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоз медицинской техники для лечения COVID-19.

Отметим, что отсутствие вакцины и естественного иммунитета стало одной из причин быстрого распространения коронавируса по всему миру. Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется только через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.