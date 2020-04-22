Новые меры поддержки семей и предпринимателей приняты в Курской области

Курск, 22 апреля. Депутаты приняли ряд новых мер по поддержке семей и бизнеса в Курской области. Так, в регионе вводится дополнительная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. Это и ряд других решений были приняты в ходе внеочередного заседания регионального парламента.

Председатель областной думы Николай Жеребилов сообщил, что во время непростой ситуации с коронавирусом необходимо своевременно принимать законы, которые поддержат курские семьи и региональную экономику. Одной из таких мер стала дополнительная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее могут рассчитывать семьи, средний доход на человека у которых не превышает прожиточного минимума.

Также благодаря внесенным изменениям в закон «О детях войны в Курской области» право на льготы получили граждане, которые подверглись радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и испытаний на Семипалатинском полигоне, передает Infox.ru.

Кроме того, были приняты поправки в статью «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков». Это позволило снизить налоговые ставки для пострадавших от коронавируса предпринимателей.

Снижены и ставки транспортного налога на мотоциклы. Владельцы отечественных транспортных средств указанной категории были полностью освобождены от налога.