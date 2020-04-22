ФАН рассказал о возможности «накрутки» голосования за премию Немцова на сайте «Новой газеты»

Система голосования «Новой газеты» для выбора претендентов на получение премии Бориса Немцова уязвима к технической «накрутке», что дает возможность любому заинтересованному лицу самостоятельно «назначать» победителей. СМИ Муратова также причастно к скрытому сбору сведений пользователей. Об этом рассказали журналисты Федерального агентства новостей, которые приняли участие в «накрутке» и обнаружили на сайте «Новой» встроенную технологию «фингерпринтинга».

«Новая газета» 14 апреля объявила о начале финального этапа выбора претендентов на получение премии Бориса Немцова, выдаваемой одному особо отличившемуся активисту, правозащитнику, журналисту или деятелю культуры. Награда — 10 000 евро. В связи с этим издание разместило на своем сайте форму для голосования, чтобы читатели могли с 14 апреля до 11 мая выбрать пять кандидатов, из которых жюри самостоятельно определит победителя.

Федеральное агентство новостей обратило внимание на голосование «Новой» и в ходе эксперимента выяснило, что система учета голосов на сайте позволяет технически «накручивать» голоса. Журналисты отдали множество голосов за блогера Алексея Навального. Обнаруженные уязвимости ФАН показал на отдельном видео, опубликовав его на сервисе Vimeo.

В расследовании журналисты отметили, что несовершенство системы делает голосование необъективным. Любое заинтересованное лицо, в том числе сотрудники самой «Новой газеты», могут принять участие в определении победителей. Иными словами, при необходимости «Новая» может сама сформировать пятерку кандидатов, что на корню перечеркивает принципы «выборности», честности и открытости.

В ходе эксперимента журналисты ФАН также заметили, что сайт «Новой газеты» без уведомления пользователей использует технологию «фингерпринтинга» — способ получения цифрового отпечатка устройства. Это аналог Cookie, но с одним нюансом: пользователь может запретить сайту собирать Cookie или самостоятельно предотвратить доступ к своим данным; в случае с «фингерпринтингом» это не сработает.

За рубежом политики, а также специалисты по информационной безопасности относятся к Cookie и «фингерпринтингу» с опаской, так как обе технологии предполагают сбор персональных данных, а потому требуют законодательного регулирования. Таким образом, «Новая газета» без ведома читателей собирает персональные данные россиян. О том, как используются полученные сведения, защищаются они или нет, знает лишь Муратов.

С полным текстом расследования можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей, в статье под названием «ФАН принял участие в «накрутке» голосов на «Новой» за финалистов премии Немцова». В материале наглядно показаны технические нюансы несовершенства голосования, а также объяснено, чем опасен «фингерпринтинг» для обычного гражданина.