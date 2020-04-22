Рамадан 2020: пять столпов ислама, запреты, кто освобождается от поста, Ураза-байрам

Мусульмане всего мира начинают подготовку к одному из двух важнейших праздников в исламе, который в России называют Ураза-байрам (праздник разговения). Арабское название праздника — Ид аль-Фитр. Чтобы достойно встретить праздник, верующие должны строго следовать всем запретам и предписаниям, предусмотренным в специальное время подготовки, которое приходится на священный для всех мусульман месяц Рамадан.

Время начала и окончания Рамадана 2020 для России

Время наступления и окончания Рамадана ежегодно рассчитывают по лунному календарю, при этом в разных странах используют разные методики расчета. В России наступление Рамадана 2020 большинство мусульман отметит вечером в четверг, 23 апреля. Окончание Рамадана и начало праздника Ураза-байрам наступит вечером в субботу, 23 мая.

Главный принцип Рамадана

Рамадан каждый год приходится на разное время, а, поскольку расчеты его наступления ведутся по лунному календарю, без привязки к солнечному, этот месяц может «кочевать» по сезонам. Тем не менее чаще всего Рамадан приходится на самое жаркое время — конец весны и лето, поэтому само название месяца в переводе с арабского означает «жаркий», «знойный». Чем жарче время, тем труднее соблюдать заповеди и запреты, а значит, тем ценнее жертва, которую верующий приносит Аллаху. В этом суть Рамадана — доказать Аллаху свою веру, наложив на себя различные обязанности и ограничения, в том числе строгий пост с отказом от воды в самое жаркое время. Доказательством веры в Рамадан также являются обязательная ежедневная пятикратная молитва и благотворительность.

Правила Рамадана

Рамадан неразрывно связан с соблюдением верующими важнейших правил и запретов, суть которых выражена в пяти столпах ислама, считающихся священными. Вот эти правила:

— обязательный пост, который носит название «ураза»; — произнесение «шахады» (символа веры): «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его»; — ежедневная пятикратная молитва, которая носит название «намаз»; — обязательная милостыня, называемая «закят», которая идет в пользу бедных; — паломничество в Мекку, которое носит название «хадж».

Пост в Рамадан

Ураза (пост в Рамадан) предусматривает отказ от еды и питья в дневное время, существуют и другие ограничения. Так, в светлое время суток нельзя курить, вступать в сексуальные отношения, имеются и другие запреты.

Кто должен поститься

Пост в Рамадан является обязательным для всех взрослых с точки зрения физиологии (примерно с 13 лет) здоровых (в том числе ментально) последователей ислама — как мужчин, так и женщин.

Кто освобождается от поста

В Рамадан пост не предусмотрен для детей, не достигших половой зрелости, а также для больных (в том числе ментально), пожилых, немощных и так далее. Пост не требуется соблюдать беременным, только что родившим и кормящим грудью женщинам, а также женщинам во время менструаций.

Во время Рамадана принимать пищу и пить (воду, молоко и так далее) можно только ночью. Вечернее разговение, которое носит название «ифтар», — это совместные трапезы, на которых могут присутствовать в том числе немусульмане (как и на празднике Ураза-байрам).

В этом году из-за вспышки коронавирусной инфекции ифтары предписано проводить строго в семейном кругу или самостоятельно. Также в этом году по той же причине, скорее всего, будет полностью отменено паломничество в Мекку. Вероятно, в приватной остановке пройдет и праздник Ураза-байрам.